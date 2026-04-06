Luis Arroyo solicitará el voto de confianza ante el Congreso el 16 de abril

El jefe del Gabinete Ministerial, Luis Enrique Arroyo Sánchez, acudirá al Congreso de la República el próximo 16 de abril para requerir el voto de confianza de la representación nacional.

La convocatoria quedó oficializada mediante el Oficio N.° 159-2025-2026-ADP/PCR, suscrito por el titular del Legislativo, Fernando Rospigliosi. Este documento responde al pedido formal enviado previamente por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

DETALLES DE LA PRESENTACIÓN

La sesión iniciará a las 10:00 a.m., cita a la que Luis Arroyo deberá asistir junto a todos los ministros de Estado, según lo estipulado en el artículo 130 de la Constitución Política.

Durante la jornada, el premier detallará los lineamientos de la política general del Gobierno y las acciones prioritarias de su gestión. Posteriormente, el debate parlamentario determinará si se otorga o deniega la investidura al equipo ministerial.

Este procedimiento constitucional es indispensable para la permanencia del equipo de trabajo de Luis Arroyo. Cabe precisar que Fernando Rospigliosi adelantó que la fecha se pactó de mutuo acuerdo para que el evento ocurra tras la culminación de las Elecciones Generales 2026.

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