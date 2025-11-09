Magistrados del Tribunal Constitucional se suben el sueldo a más de S/ 42 mil tras nueva ley aprobada por el Congreso

Los siete magistrados del Tribunal Constitucional (TC) recibirán un incremento salarial a partir de diciembre próximo. Según una resolución administrativa firmada por la presidenta de la institución, Luz Pacheco Zerga, los tribunos pasarán de ganar S/ 35,017 a S/ 42,717 mensuales. Este aumento, que supera los S/ 7 mil, se dio tras la aplicación de una nueva norma que les permite fijar sus propias remuneraciones.

La medida fue adoptada luego de que el Congreso aprobara la Ley 32408, promulgada en julio por la entonces mandataria Dina Boluarte. Dicha norma modificó el régimen laboral del TC, estableciendo que sus magistrados y trabajadores ya no se rijan por la Ley del Servicio Civil, sino por el régimen de la actividad privada, similar al que tienen el Banco Central de Reserva, la Superintendencia de Banca y Seguros y el propio Parlamento.

Gracias a esta ley, los miembros del Tribunal Constitucional adquirieron la facultad de aprobar su política interna de compensaciones y su escala salarial. En otras palabras, ahora pueden definir los sueldos de todos los trabajadores de la entidad, incluidos los de ellos mismos.

El pleno del TC aprobó la nueva escala remunerativa el pasado 30 de septiembre, según documentos difundidos por Epicentro TV. En la resolución se encargó a la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano ejecutar las acciones necesarias para aplicar el incremento a partir de diciembre de 2025. De esta forma, los siete magistrados del máximo intérprete de la Constitución serán beneficiados con sueldos que en conjunto sumarán S/ 299,020 mensuales.

OTROS FUNCIONARIOS BENEFICIADOS

Además de los tribunos, otros altos funcionarios del TC también recibirán aumentos. El secretario general, por ejemplo, pasará de ganar S/ 22,500 a S/ 27,000 mensuales, mientras que el jefe de gabinete de asesores verá su sueldo elevarse de S/ 17,500 a S/ 21,000.

El ajuste alcanza también al secretario relator, cuyo ingreso mensual subirá de S/ 19,000 a S/ 22,800, al procurador público del TC, que pasará de S/ 17,500 a S/ 21,000, y al director general de administración, cuyo sueldo se incrementará de S/ 20,000 a S/ 24,000.

