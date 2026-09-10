Marco Rubio en Perú: ¿cuál es la agenda del secretario de Estado de EE.UU. en el país?

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llegó al Perú la noche del miércoles 9 de septiembre, tras su paso por Colombia y Ecuador como parte de su gira por países de Latinoamérica. Este jueves sostendrá una reunión con la mandataria Keiko Fujimori en Palacio de Gobierno, como lo anunció Presidencia de la República. A continuación, conoce qué otras actividades tendrá el alto funcionario estadounidense en el país.

En la reunión con la presidenta de la República abordarán temas de interés común, con especial énfasis en el fortalecimiento de la cooperación relativa al fenómeno El Niño, seguridad, lucha contra la delincuencia organizada transnacional, defensa, promoción de inversiones y comercio bilateral, entre otros.

Antes de que llegara al país, Rubio se había pronunciado a favor de afianzar la relación entre Estados Unidos y Perú. Expresando que existe una gran expectativa de trabajar con el Gobierno de Keiko Fujimori para proyectar hacia el futuro los 200 años de relación bilateral con nuestro país.

AGENDA DE MARCO RUBIO EN PERÚ

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, tendrá este jueves 10 de septiembre las siguientes actividades en el país.

9:20 a.m. Reunión con funcionarios y familias de la Embajada de EE. UU. en Lima.

10:10 a.m. Reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Carlos Espá, en Cancillería.

11:00 a.m. Reunión con la presidenta de la República del Perú, Keiko Fujimori, en Palacio de Gobierno.

11:35 a.m. El secretario Rubio ofrecerá una conferencia de prensa conjunta con la mandataria Fujimori.

12:40 p.m. Dirigirá un discurso en un evento de la Cámara de Comercio de EE. UU. en Perú.

Por medidas de seguridad, se ha restringido el acceso peatonal y vehicular a la Plaza de Armas. En los alrededores de la Palacio de Gobierno, también ya se encuentran ubicados vehículos de la Subunidad de Acciones Tácticas de la Policía Nacional del Perú.

El alto funcionario estadounidense retornaría hoy jueves a Estados Unidos, cerrando así su visita diplomática a países de Latinoamérica.

VIDEO RECOMENDADO