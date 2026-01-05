Temas
Mario Vizcarra: JEE Lima Centro 1 declara improcedente fórmula presidencial de Perú Primero

Mario Vizcarra: JEE Lima Centro 1 declara improcedente fórmula presidencial de Perú Primero
El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 declaró fundadas las tachas presentadas contra Mario Enrique Vizcarra Cornejo, candidato a la presidencia, y de esta manera estableció que la solicitud de inscripción de la fórmula presidencial y vicepresidencial del Partido Político Perú Primero es improcedente.

Mediante la Resolución N.° 00065-2026-JEE-LIC1/JNE, el órgano electoral resolvió acumular las tres tachas presentadas por los ciudadanos Jeanpier Valverde, Luis Miguel Caya y Edwin Huamaní.

Los recursos establecen que el hermano del expresidente Martín Vizcarra está impedido de postular en las Elecciones Generales 2026 por haber sido condenado por el delito de peculado en su calidad de presidente del Consejo Transitorio de Administración Regional de Moquegua.

Aunque la inscripción de la fórmula presidencial fue declarada improcedente, el partido Perú Primero podrá apelar la decisión y recurrir a una segunda instancia ante el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

 

