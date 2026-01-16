Mark Vito, el influencer y exesposo de Keiko Fujimori, seguirá investigado por lavado de activos en Caso Cócteles

Archivamiento del caso Cócteles solo beneficia a Keiko Fujimori. El influencer y empresario Mark Vito Villanela, también exesposo de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, seguirá investigado por lavado de activos imputado dentro del Caso Cócteles tras compra de inmuebles con supuesto dinero obtenido de manera ilícita.

El magistrado del Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, Wilson Verastegui, indica que Mark Vito seguirá en proceso de investigación porque su caso es distinto al atribuido a Fujimori Higuchi.

La resolución del juez recuerda que la imputación contra el ahora tiktoker se debe a que habría captado activos de procedencia ilícita el 10 y 12 de noviembre del 2015, donde supuestamente acudido a las instalaciones de la empresa Sudamericana de Fibras para recabar 160.000 dólares en sobres.

La diferencia entre Keiko Fujimori y Mark Vito, según señala el expediente que finiquita el Caso Cócteles, es que la líderesa fujimorista habría ordenado recepcionar, captar o recolectar dinero de presunta procedencia ilícita (en algunos casos ella lo habría recolectado) con el fin de financiar sus campañas presidenciales del 2011 y 2016.

Además, Mark Vito no fue adjunto en la supuesta organización criminal de Fuerza Popular, solo estaba vinculado como esposo de Keiko Fujimori, según señala el Ministerio Público.

“(…) proceda a expedir un nuevo pronunciamiento debidamente sustentado únicamente respecto de los indicados procesados y delitos”, termina el expediente del magistrado Verastegui.

