Perú Primero rechaza sentencia contra Martín Vizcarra y denuncia persecución política

El partido político Perú Primero expresó su rechazo a la sentencia de 14 años impuesta al expresidente Martín Vizcarra Cornejo, calificándola como un acto de “represalia política” y no como una decisión de justicia. A través de un comunicado difundido en redes sociales, la agrupación sostuvo que el fallo sería producto de un “pacto mafioso” que, según la organización, habría capturado al Ejecutivo, al Congreso y al sistema judicial con el objetivo de perseguir a dirigentes que —afirman— defienden los intereses ciudadanos por encima de los grupos tradicionales de poder.

El pronunciamiento enfatiza que esta sentencia no sería un hecho aislado, sino parte de un patrón de uso del poder para castigar a quienes confrontaron a redes de corrupción, como el denominado ‘Club de la Construcción’. Mientras tanto, señala el texto, los principales problemas del país —inseguridad, extorsión, desempleo y abandono de sectores vulnerables— continuarían sin solución.

Perú Primero llamó a la ciudadanía a “no normalizar el abuso ni la persecución” y presentó las próximas elecciones como una oportunidad para renovar las instituciones. Asimismo, el partido reafirmó su respaldo al candidato Mario Vizcarra, hermano del sentenciado, a quien describen como continuador de la lucha por un gobierno honesto y valiente.

VIZCARRA SE PRONUNCIA

Poco después de conocerse la sentencia en su contra y estando en la sala de audiencias, Martín Vizcarra utilizó su cuenta de X para dirigirse a sus seguidores y reaccionar a la decisión que lo mantendrá 14 años en una cárcel.

“Me han sentenciado por enfrentar al pacto mafioso. No es justicia, es venganza. Pero no me van a doblegar. La respuesta está en las urnas. Mi hermano Mario Vizcarra continuará esta lucha por ustedes. El Perú es primero y nadie podrá silenciarlo”, escribió el expresidente en un tono muy similar al utilizado por su partido Perú Primero.

Como se recuerda, sobre Vizcarra también pesan inhabilitaciones para ejercer la función pública, fue por este motivo que no pudo asumir una curul en el Congreso a pesar de haber sido el candidato más votado de las elecciones de 2021. Intentó sumarse como vicepresidente en la fórmula presidencial liderada por su hermano, pero las autoridades lo impidieron.

El ex jefe de Estado ha anunciado que el respaldo de su partido ahora recae sobre Mario Vizcarra, figura que aparece entre los tres primeros puestos de las más recientes encuestas de intención de voto.

