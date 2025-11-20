Temas
Martín Vizcarra asegura que asistirá a sentencia: “Confío en que seré absuelto”

El expresidente Martín Vizcarra culminó su última intervención en el juicio oral que enfrenta por los casos “Lomas de Ilo” y “Hospital Regional de Moquegua”, en los que la Fiscalía le atribuye el presunto delito de cohecho pasivo propio. A su salida de la audiencia, fue recibido por sus hermanos con el característico abrazo de campaña, en medio de un mitin improvisado.

Durante su defensa material, Vizcarra reafirmó su inocencia y exhortó a confiar en la imparcialidad del Poder Judicial. “Yo confío en las autoridades que ejercen el derecho. Soy inocente, absolutamente inocente. Confío en que van a valorar la intervención de la Fiscalía, la defensa y actuarán de manera correcta”, declaró.

La lectura de sentencia ha sido programada para este miércoles 26 de noviembre, a las 9 a. m. Ese día, el tribunal definirá si acoge el pedido fiscal de 15 años de prisión, además de nueve años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y una multa de S/ 151 580.

HABLA LA DEFENSA DE VIZCARRA

Durante casi dos horas, el abogado del exmandatario, Erwin Siccha, presentó sus alegatos finales y sostuvo que no existen pruebas que sustenten la acusación. “La verdad objetiva no puede ser desvirtuada por beneficios indebidos o testimonios falsos. Esta defensa solicitará que la judicatura absuelva todos los cargos atribuidos a Martín Vizcarra Cornejo”, afirmó.

En la audiencia también intervinieron los representantes legales de las empresas Obrainsa e ICCGSA, ambas colaboradoras eficaces. Los abogados ratificaron que las compañías entregaron dinero al entonces gobernador regional de Moquegua a cambio de información privilegiada que habría favorecido la adjudicación de las obras investigadas.

Finalmente, Vizcarra reiteró que acudirá a la lectura de sentencia y que respetará el fallo. “He dicho que voy a venir el miércoles 26 de noviembre a las 9 a. m. y acataré la decisión que tome la jueza y los dos jueces. Estaré presente, con la confianza de que voy a ser absuelto por la contundencia de los argumentos”, señaló. Tras más de un año de proceso, el caso entra a su etapa decisiva y mantiene elevada la expectativa política y mediática.

