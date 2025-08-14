Martín Vizcarra: ¿de qué otros delitos se acusa al expresidente?

El expresidente Martín Vizcarra recibió una orden de cinco meses de prisión preventiva que deberá cumplir en el penal de Barbadillo, acusado de recibir sobornos en el marco del caso “Los Intocables de la Corrupción”. Según la Fiscalía, cuando era gobernador de Moquegua habría cobrado más de dos millones de soles de constructoras a cambio de la adjudicación de obras públicas.

De acuerdo con la investigación, un testigo protegido declaró que entre 2018 y 2019 el entonces jefe de Provías Descentralizado —dependencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones— entregó a Vizcarra dinero en efectivo dentro de un maletín negro. También se habría solicitado apagar las cámaras de seguridad de Palacio de Gobierno para evitar registros del encuentro.

OTROS PROCESOS EN CURSO

Este no es el único caso que enfrenta el exmandatario. Vizcarra también es investigado por el denominado caso Richard Swing, en el que el artista Richard Cisneros Carballido recibió nueve contratos del Ministerio de Cultura por un total de S/ 175 mil, pese a no cumplir los requisitos técnicos. La Fiscalía sostiene que Vizcarra lo favoreció debido a su cercanía desde la campaña electoral de 2016, lo que habría implicado un uso indebido de recursos públicos.

Otra investigación relevante es la del “Vacunagate”, ocurrida durante la pandemia de COVID-19. El exjefe de Estado, su esposa y altos funcionarios de su entorno recibieron de forma irregular dosis de la vacuna Sinopharm, fuera del ensayo clínico autorizado. En este caso, se le imputan delitos como organización criminal, cohecho pasivo propio, concusión agravada, tráfico de influencias y falsificación de documentos.

Por este hecho, el Congreso lo inhabilitó en 2021 por 10 años para ejercer cargos públicos. A esa sanción se sumaron otros 15 años de inhabilitación por el cierre del Congreso en 2019 y por un presunto conflicto de interés cuando fue ministro de Transportes.

En total, Vizcarra acumula 25 años de inhabilitación política, lo que le impide postular a cualquier cargo público. Sus intentos por revertir estas sanciones en instancias nacionales e internacionales no han prosperado.

El caso de Martín Vizcarra constituye uno de los procesos judiciales más relevantes de los últimos años en el país, con acusaciones que incluyen corrupción, abuso de poder y falta de transparencia.