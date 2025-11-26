Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión: así informan los medios internacionales sobre el fallo

Este miércoles 26 de noviembre, el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional condenó al expresidente Martín Vizcarra Cornejo a 14 años de prisión efectiva por el delito de cohecho, en el marco de los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

Además, el tribunal dispuso su inhabilitación por 9 años para ejercer cargos públicos y el pago de 730 días multa, lo que equivale a S/ 94,900.

La sentencia se convirtió rápidamente en tendencia y traspasó fronteras, siendo replicada por diversos medios internacionales que destacaron la severidad del fallo y su impacto político en el Perú.

“Condenan a 14 años de prisión a Martín Vizcarra, expresidente de Perú”, citó CNN.

“Condenado a 14 años de cárcel por corrupción el expresidente peruano Martín Vizcarra”, informó El País.

“Condenan a 14 años de prisión por sobornos al expresidente de Perú Martín Vizcarra”, dijo El Debate.