Temas
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
TV en vivo
MENÚ
Política

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión: así informan los medios internacionales sobre el fallo

Política
ybances@latina.pe
ybances@latina.pe
Compartir

Este miércoles 26 de noviembre, el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional condenó al expresidente Martín Vizcarra Cornejo a 14 años de prisión efectiva por el delito de cohecho, en el marco de los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Además, el tribunal dispuso su inhabilitación por 9 años para ejercer cargos públicos y el pago de 730 días multa, lo que equivale a S/ 94,900. 

La sentencia se convirtió rápidamente en tendencia y traspasó fronteras, siendo replicada por diversos medios internacionales que destacaron la severidad del fallo y su impacto político en el Perú.

 

  • “Condenan a 14 años de prisión a Martín Vizcarra, expresidente de Perú”, citó CNN. 
  • “Condenado a 14 años de cárcel por corrupción el expresidente peruano Martín Vizcarra”, informó El País. 

 

  • “Condenan a 14 años de prisión por sobornos al expresidente de Perú Martín Vizcarra”, dijo El Debate. 
  • “El expresidente de Perú Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por sobornos”, citó EFE. 
Siguiente artículo