Martín Vizcarra fue evacuado de emergencia al Hospital de Ate por segunda vez

El expresidente del Perú, Martín Vizcarra, fue trasladado de emergencia desde el penal Barbadillo hacia el Hospital II Vitarte en Ate el 12 de enero de 2026. Hasta el momento, no se sabe el porqué de su intervención

El exfuncionario y también exgobernador regional de Moquegua de 62 años, ya fue trasladado anteriormente de emergencia a un centro de salud. En diciembre de 2025, el líder del partido Perú Primero fue enviado al mismo nosocomio luego de presentar una descompensación asociada a la afección cardiaca que padece.

INPE comunica que Vizcarra volvió a Barbadillo

Según el comunicado del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Martín Vizcarra asistió el día de hoy a una cita médica programada bajo estrictas medidas de seguridad al Hospital lima Este Vitarte-Minsa.

“Vizcarra Cornejo ya se encuentra en el establecimiento penitenciario Barbadillo en condiciones normales. El INPE garantiza el respeto a los derechos fundamentales de la población penitenciaria”, indica la institución.

