Martín Vizcarra manda mensaje desde prisión y confirma cuándo dejará el penal de Barbadillo

El expresidente Martín Vizcarra emitió un mensaje desde prisión, pocas horas después de que el Poder Judicial decidiera aceptar en parte su apelación y dejar sin efecto la prisión preventiva que estaba cumpliendo en el penal de Barbadillo y que se iba a extender por cinco meses.

“Estimados amigos y simpatizantes: Se hizo justicia, mañana 4 de septiembre, en horas de la mañana, estaré saliendo del lugar donde injustamente he sido detenido. Los invito a este reencuentro con todos ustedes, un abrazo fuerte”, señaló a través de su cuenta de X (exTwitter).

Como se recuerda, en horas de la tarde de este miércoles 3 de septiembre, se anunció la orden de excarcelación del expresidente de la República, Martín Vizcarra. De esta manera, saldrá del penal Barbadillo en las próximas horas.

La Corte Superior, a través de la Tercera Sala Penal Nacional, declaró infundado el requerimiento fiscal de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra en el proceso que se le sigue por el presunto delito de cohecho pasivo propio, en agravio del Estado.

La sala ordena la liberación inmediata del exmandatario, revocando la resolución N° 11 de fecha 13 de agosto de 2025, y especificando que esta medida aplica “siempre y cuando no exista otra orden de detención emitida por autoridad judicial competente”.

