Mauricio Mulder: “algo que hacemos mal los peruanos es votar”

El excongresista aprista Mauricio Mulder sostuvo que los peruanos, en su mayoría, no saben votar , es decir, que no se informan lo suficiente antes de elegir a sus gobernantes. Por ello, consideró que el voto voluntario podría mejorar la calidad de las elecciones en el Perú.

En entrevista en el podcast ‘El Espejo’ de Latina Noticias, criticó la falta de formación política de los ciudadanos y aseguró que, debido a décadas de dictaduras, muchos peruanos tienen una visión distorsionada de la democracia.

“En nuestro país no existe una verdadera docencia sobre lo que significa la política. Hemos tenido muchas dictaduras. Lo que más ha habido en el Perú son regímenes autoritarios”, señaló Mulder. A su juicio, esta historia ha generado que los ciudadanos se dejen llevar por discursos autoritarios o populistas.

El exlegislador también se refirió a la elección de Dina Boluarte y cuestionó el silencio de quienes la apoyaron en las urnas. “¿Dónde están todos los que votaron por la señora Boluarte? ¿Por qué no levantan la mano?”, preguntó. “Algo debió haber tenido, si no, no habría pasado a segunda vuelta”, agregó.

Mauricio Mulder afirmó que en el Perú muchas personas toman su decisión electoral de forma apresurada, incluso minutos antes de votar. “Se conoce que la gente decide su voto en la cola de votación. A esas personas hay que decirles que son irresponsables y que después no se quejen”, subrayó.

El excongresista del Partido Aprista Peruano propuso, además, eliminar el voto obligatorio. “En Europa, donde se inventó el sistema democrático, en ningún país es obligatorio ir a votar. Va quien quiere y nadie se escandaliza por eso”, remarcó.

Criticó que en el Perú se defienda el voto obligatorio bajo el argumento de la legitimidad electoral. “Cuando dije que debía ser voluntario, me respondieron que eso iba a restarle legitimidad al proceso. ¿Y ahora, con voto obligatorio, no se pierde legitimidad igual?”, cuestionó.

EL ESPEJO: EL NUEVO PODCAST DE LATINA NOTICIAS

‘El Espejo’ es el nuevo podcast de Latina Noticias por el que desfilarán todos los posibles candidatos presidenciales de las elecciones generales del 2026. Conducido por Pedro Tenorio, los invitados hablarán de sus vidas, sus aspiraciones y planes para el país.

Puedes ver la más reciente entrevista de este nuevo contenido digital de Latina Noticias aquí:

VIDEO RECOMENDADO