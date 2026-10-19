Miguel Torres sobre nueva sesión en Comisión de Constitución: “Esperemos que hoy el Senado dé la talla”

El presidente del Congreso y del Senado, Miguel Torres, pidió a la Comisión de Constitución del Senado aprobar un dictamen sobre la delegación de facultades legislativas solicitada por el Ejecutivo para enfrentar la inseguridad ciudadana y los efectos del fenómeno El Niño. La sesión está programada para este lunes 19 de octubre, a las 11:00 a. m.

Horas antes de la reunión, el titular del Parlamento sostuvo que el Gobierno necesita estas facultades para desarrollar su plan de trabajo y atender problemas que considera urgentes para el país. Además, cuestionó la posición de los parlamentarios que anunciaron que no participarían en el debate si no se respetaba el texto aprobado por la Cámara de Diputados.

Torres recordó que el Ejecutivo presentó su solicitud hace 51 días y manifestó su expectativa de que la comisión cumpla con los plazos establecidos en el reglamento y emita un dictamen que posteriormente pueda debatirse en el pleno del Senado.

“Esperemos que hoy (lunes 19) el Senado dé la talla y cumpla con este hito importante que es lograr un dictamen dentro de la Comisión de Constitución”, declaró.

El pedido de facultades legislativas ha generado discrepancias entre representantes de distintas bancadas. Los parlamentarios de Ahora Nación, Obras, Juntos por el Perú y Buen Gobierno expresaron su rechazo a que se debata un texto diferente del aprobado en la Cámara de Diputados.

En esa línea, la representante de Ahora Nación, Ruth Luque, había anunciado que no participaría en la sesión si no se atendía lo aprobado por la Cámara Baja.

CUESTIONA A LA OPOSICIÓN

Al ser consultado sobre la decisión de Luque y la posibilidad de que otros senadores se sumen a esa posición, Torres calificó la situación como “una pena” y cuestionó que algunos legisladores opten por no participar en la discusión.

“Acá se viene a debatir, acá se viene a discutir. El hecho simplemente de decir: ‘Yo no me voy a sentar a debatir, a discutir un tema’, lo que hace es darle la espalda a la población”, afirmó.

El titular del Parlamento insistió en que la delegación de facultades es necesaria para atender la inseguridad ciudadana y responder a los efectos del fenómeno El Niño, al que se refirió como el “Mega Niño”, cuya incidencia, según indicó, deberá afrontarse en los próximos meses.

Asimismo, se pronunció sobre las declaraciones de Jorge Nieto, líder del partido Buen Gobierno, quien en una entrevista a Punto Final había señalado que un supuesto acuerdo político había vuelto a “foja cero”. Torres calificó esa afirmación como “terrible” y consideró que refleja una alta insensibilidad frente a los problemas del país.

“Los peruanos no se pueden dar el lujo de foja cero”, sostuvo, al mencionar la lucha contra la delincuencia y la necesidad de prepararse ante el fenómeno climático.

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