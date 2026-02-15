Milagros Jáuregui y su albergue bajo sospecha: 8 escapes de menores y mal saneamiento

Milagros Jáuregui de Aguayo, congresista y candidata al senado por Renovación Popular. Tal vez la haya visto por las redes sociales en fotografías donde aparece junto a un grupo de menores madres con sus bebés en brazos o embarazadas durante un evento de su albergue “La Casa del Padre“, que fundó en el 2017 y que actualmente no forma parte, pero sí su esposo y su hija. La polémica de estas imágenes señala que ella acudió a este evento en plena campaña política y que se supuestamente habría aprovechado de las adolescentes víctimas de violencia para beneficiar su imagen.

Sin embargo, ella niega el uso de las menores con fines políticos y pidió disculpas. “Nunca publiqué esa foto, pero sé que se publicó y pido mil perdones”. Sin embargo, el periodista Harold Moreno, de Punto Final, encontró que visitaba el albergue como parte de sus actividades oficiales y compartía fotografías en sus redes sociales.

El albergue bajo la lupa

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), confirmó que el albergue obtuvo su acreditación en febrero de 2024. No obstante, Óscar Andrés Alva Arias, director de Políticas de Niños, Niñas y Adolescentes, admitió que hubo “salidas no autorizadas” o escapes en los últimos años: tres en 2022, dos en 2023 y tres en 2024.

Uno de esos casos narra que una adolescente escapó aproximadamente a los 16 años. Fue hallada muerta en Oxapampa en 2023, un año después de escaparse del centro de acogida.

Además, los vecinos denunciaron otros episodios. Un ciudadano relató que el portero de la iglesia asociado al albergue, fue retirado por supuestamente ingresar de noche a los dormitorios de las menores, en un presunto caso de acoso. El MIMP, pese a ello, indicó que no recibió alertas de este tipo.

Infraestructuras defectuosas

Sin embargo, las observaciones no se detienen ahí. También se denunció que las aguas servidas del desagüe debajo del albergue sufrió un colapso que ha desembocado en la vía pública. Según señalan vecinos, se debe a que probablemente el pozo séptico del centro sea muy pequeño para una población alrededor de 50 personas.

Otros denuncian un mal servicio de atención médica, pues observaron que algunas adolescentes caminan con sus hijos por casi de un kilómetro para llegar a la posta más cercana.

A pesar de ello, el MIMP señala que “no ha habido mayores observaciones”.

El 10 de febrero de 2026, el MIMP abrió una investigación y realizó visitas inopinadas. Producto de ellas, tomaron la decisión de evacuar a los 36 menores -29 madres adolescentes y siete hijos- del centro “La Casa del Padre”.

Mientras tanto, el Ministerio Público (Fiscalía) investiga el uso de imágenes y se realizan revisiones administrativas contra el albergue y Jáuregui. Este nuevo escándalo golpea la candidatura de la pastora y política conservadores, y abre nuevos cuestionamientos sobre lo que realmente ocurría tras las puertas del albergue que ella fundó.

