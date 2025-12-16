Militante aprista de 24 años cuestiona elecciones primarias: JNE impide inscripción de su candidatura

Daniela Albán Zevallos, militante del Partido Aprista Peruano (APRA) y dirigente juvenil de 24 años, presentó un reclamo público tras no poder inscribir su candidatura a la Cámara de Diputados por no cumplir con el requisito de edad establecido en la Constitución. La joven, natural de Piura y secretaria de organización de la Juventud Aprista Peruana (JAP) en esa región, sostiene que no se le ha permitido ejercer su derecho a la defensa ni a la participación política.

Albán Zevallos participó en las elecciones primarias del APRA, proceso en el que, de acuerdo con una reciente resolución del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), obtuvo el 8 % del respaldo. La militante asegura que fue la mujer más votada en la región Piura y que, de haberse concretado su inscripción, habría postulado con el número 2 en la lista congresal. “He sido la mujer más votada en la región Piura. Iría con el número 2 en las elecciones”, declaró.

Sin embargo, su candidatura no ha podido ser inscrita por las vías correspondientes debido a que no cumple con la edad mínima exigida para postular al Congreso. La Constitución Política del Perú establece que los aspirantes al Parlamento deben tener, como mínimo, 25 años de edad al momento de la postulación. Albán Zevallos cumple 25 años el 21 de enero, pero al cierre del plazo de inscripción aún tendrá 24.

REACCIONES EN EL APRA

La joven aprista cuestiona que el proceso continúe sin brindarle la oportunidad de exponer sus argumentos. “Ni siquiera me están dando oportunidad de defenderme”, señaló, al considerar que su exclusión resulta injusta pese al respaldo obtenido en las elecciones internas de su partido.

El caso ha generado reacciones dentro del APRA. El dirigente histórico Jorge del Castillo se pronunció a la espera de una respuesta oficial por parte de las autoridades electorales. Según indicó, impedir la participación de Albán Zevallos vulneraría su derecho fundamental a la participación política, más aún cuando ha superado un proceso democrático interno y cuenta con el apoyo de la militancia.

Por el momento, el JNE no ha emitido un pronunciamiento adicional sobre el reclamo.

