Minedu anuncia que no habrá convocatoria para Beca Generación del Bicentenario

Sin becas, por ahora. El Ministerio de Educación (Minedu), anunció a través de sus redes sociales que el programa Beca Generación del Bicentenario, enfocado para estudios de posgrado en el extranjero, no tendrá una nueva convocataria debido a que no hay recursos “sostenibles” para mantenerlo.

El organismo que se encargaría de velar por la educación en el Perú, indica que esta decisión se encuentra dentro de la “modernización” del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), del cual “se viene implementando una reingeniería integral orientada a fortalecer la eficiencia, transparencia e impacto de la inversión pública”.

Por el momento, el Minedu solo priorizará la continuidad y culminación de los actuales becarios, más no de nuevas convocatorias que ayude a otros nuevos profesionales que quieran mejorar sus estudios y carreras.

“En este contexto, no se ha programado una nueva convocatoria de esta beca, en línea con un uso responsable y sostenible de los recursos públicos”, se lee.

Pese a ello, el Minedu “reafirma su compromiso con el acceso a una educación superior de calidad, bajo criterios de equidad, meritocracia y pertinencia nacional”.

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