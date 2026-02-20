Minedu crea grupo de trabajo que propondrá la reingeniería del Pronabec

El Ministerio de Educación (Minedu) creó un grupo de trabajo sectorial de naturaleza temporal con el objetivo de elaborar una propuesta de reingeniería del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), según la resolución ministerial N° 106-2026-MINEDU, publicada en el Diario Oficial El Peruano.

El grupo tendrá como finalidad diseñar un plan que permita mejorar el servicio de otorgamiento de becas y créditos educativos, optimizando su eficiencia y garantizando su sostenibilidad financiera.

¿QUIÉNES INTEGRAN EL GRUPO?

De acuerdo con la resolución, el grupo de trabajo estará presidido por el presidente del Consejo Directivo del Pronabec e integrado por altos funcionarios del sector educativo. Entre ellos figuran el Director Ejecutivo del Pronabec; el Director de Gestión de Becas; el Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; así como los directores generales de Becas y Crédito Educativo, de Educación Superior Universitaria y de Educación Técnico-Productiva y Superior Tecnológica y Artística, además de representantes del Minedu.

PLAZOS Y TAREAS

El grupo contará con un plazo máximo de 60 días calendario para cumplir sus funciones, con la posibilidad de una prórroga si así se considera necesario.

Su principal encargo será la elaboración de un documento técnico con la propuesta de reingeniería, en el que se detallen los cambios y mejoras al sistema de becas, considerando tanto la sostenibilidad financiera del programa como su alineación con las necesidades estratégicas del país.

Asimismo, deberá presentar propuestas normativas o proyectos de normas que permitan viabilizar la implementación de los cambios planteados, así como un cronograma detallado de ejecución, a fin de asegurar una aplicación ordenada y efectiva de la reestructuración.

El Minedu señaló que esta iniciativa busca fortalecer la eficiencia del Pronabec y garantizar que las becas y créditos otorgados tengan un impacto real en la formación académica y profesional de los estudiantes, sin poner en riesgo la estabilidad del programa.

EDUCACIÓN EN RIESGO

La creación de este grupo de trabajo se da en un contexto de fuerte cuestionamiento al presupuesto educativo. El Congreso de la República aprobó la Ley de Presupuesto Público 2026 por un monto total de S/ 257,561 millones; sin embargo, uno de los puntos más criticados ha sido la drástica reducción de recursos destinados a los programas de becas.

En el caso de Beca 18, el financiamiento asignado fue de apenas S/ 50 millones, muy por debajo de los S/ 793 millones solicitados por el Pronabec para su adecuada operación.

Este recorte pone en riesgo la continuidad del programa, que permite a miles de jóvenes de bajos recursos acceder a estudios superiores en universidades públicas y privadas. La falta de financiamiento ha generado preocupación y protestas entre los beneficiarios, quienes advierten que el Estado estaría debilitando una de las principales herramientas de movilidad social a través de la educación.

