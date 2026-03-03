Temas
Minem informa que habrá al menos 14 días de desabastecimiento de GNV

Minem informa que habrá al menos 14 días de desabastecimiento de GNV
Felipe Morales
En cuanto a la crisis de GNV, provocado por la deflagración en el ducto de líquidos de gas natural de Camisea, en el Cusco, el ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, ratificó que serán al menos 14 días en los que no va a haber un abastecimiento normal de GNV.

No obstante, indicó que se han tomado las medidas necesarias para abastecer de gas a las viviendas y el transporte público, quedando fuera de esta prioridad el rubro de los taxis y servicios afines.

“La población puede estar tranquila. Se están tomando todas las previsiones. Se está asegurando el abastecimiento de gas natural a todos los domicilios, transporte masivo, sistema de salud y algunos vehículos pesados, como los camiones compactadores de basura“, remarcó el titular del Minem en conferencia de prensa.

Él hizo un pedido especial a las industrias y taxistas, que sí se verán afectados. “En este momento, los industriales van a tener que dejar de usar gas natural. Ya tienen la autorización para usar diésel 2 o GLP para continuar su producción. Igualmente, los amigos taxistas. Todos los taxis son duales, por lo que pueden usar gasolina en estos 14 días”.

