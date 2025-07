“Mineros ilegales querían 5 años más de REINFO”: Congresista Diana Gonzales denuncia intento de ampliar registro

Diana Gonzales, vicepresidenta de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, estuvo en el set de Punto Final para abordar temas clave del sector minero. Durante la entrevista, se pronunció sobre la situación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) y las protestas recientes en distintas regiones del país.

Gonzales expuso su posición sobre el proceso de formalización minera en el Perú y cuestionó la falta de coherencia de algunos actores involucrados en el REINFO. En ese contexto, reveló detalles de una conversación con el Máximo Franco Becker, a quien acusó de haber incumplido compromisos previamente asumidos.

“Recuerdo que el señor Máximo Franco Becker me pidió una reunión el 15 de febrero del año pasado para hablar sobre el REINFO. En ese encuentro, le pregunté directamente: “¿Será que en diciembre pedirán una nueva prórroga?”. Y me respondió: “No, Dianita”. Sin embargo, meses después me mostró un documento en el que querían (mineros) una prórroga de 5 años. Le dije claramente: “Señor Becker, nosotros tenemos un compromiso. Yo ya había informado a mi bancada que usted no iba a solicitar una nueva prórroga“, dijo Diana Gonzales, vicepresidenta de la Comisión de Energía y Minas del Congreso.

La congresista también alertó sobre las irregularidades detectadas en el uso del REINFO como un escudo legal por parte de mineros ilegales que operan al margen de la ley. Según explicó, muchos se aprovechan de su inscripción en el registro para eludir consecuencias legales, incluso si desarrollan actividades en zonas no permitidas.

“Hasta enero de 2025, el Ministerio de Energía y Minas reportaba que el 33% de los inscritos en el REINFO operaban en concesiones extinguidas, es decir, en zonas sin titular. Lo que buscan es evitar cualquier responsabilidad penal. Mientras están registrados en el REINFO, se amparan en esa condición para quedar exentos de sanciones, incluso si realizan actividad ilegal. En la práctica, exhiben su inscripción como una especie de blindaje legal que les impide ser denunciados por el delito de minería ilegal.”

