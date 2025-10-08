Mininter se pronuncia por caso de suboficial que exigió no pagar pasaje en bus

El Ministerio del Interior (Mininter) se pronunció luego de difundirse en redes sociales el caso de una suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP), identificada como Teresa Cuba, quien se negó a pagar su pasaje tras subirse a un bus de transporte público en la Av. Caquetá.

A través de sus redes sociales, el Mininter aseguró que la mujer policía está siendo víctima de acoso físico y virtual solo por “exigir sus derechos” como miembro de la PNP. Asimismo, recordó que el acoso es un delito que se sanciona con cárcel efectiva.

“El Ministerio del Interior expresa su tajante rechazo al acoso físico y virtual al que viene siendo sometida la suboficial Teresa Cuba Lara por exigir sus derechos como miembro de la Policía Nacional. Cabe mencionar que el acoso es un delito sancionado con pena privativa de la libertad. Desde el Mininter seguiremos trabajando firmemente contra el crimen en todas sus modalidades y en favor de la seguridad de todos los peruanos”, señala el comunicado.

