Ministerio de Salud fue declarado en reorganización por un periodo de 90 días

El Ministerio de Salud (Minsa) fue declarado en reorganización por un periodo de 90 días, a más de un mes de iniciado el gobierno de Keiko Fujimori. La medida busca evaluar la situación administrativa, organizacional y de gestión del sector, además de plantear acciones de reforma.

El decreto supremo fue firmado por la presidenta de la República y el ministro de Salud, Luis Dyer. La disposición establece que la Oficina de Organización y Modernización de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización estará a cargo del análisis y de la presentación de las propuestas correspondientes.

De acuerdo con el decreto, luego de transcurridos 60 días se deberá presentar un informe con el análisis de la situación administrativa, organizacional y de gestión del Minsa. Dentro de los 90 días calendario de emitida la norma, deberá entregarse un segundo informe con las medidas de reforma que serán aplicadas y una propuesta de nueva estructura orgánica.

De esta manera, tras los primeros 60 días de evaluación, la gestión vigente contará con otros 30 días para conocer las propuestas de reforma que se esperan implementar.

Las unidades de organización del Minsa, así como sus programas y organismos públicos adscritos, deberán brindar asistencia técnica y responder oportunamente a los requerimientos formulados por la Oficina de Organización y Modernización o por los órganos de Alta Dirección del ministerio.

PREOCUPANTE ESTADO

La reorganización se conoce poco después de la presentación del ministro Luis Dyer ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Durante su intervención, afirmó que el sistema sanitario se encuentra “en cuidados intensivos” a nivel nacional y anunció acciones para revertir esta situación.

En su visita al Palacio Legislativo, el titular del Minsa también adelantó un proceso de digitalización e interconexión de los servicios de salud, cuya implementación será progresiva.

Ante la llegada del fenómeno El Niño, Dyer destacó además la presencia de un centro hospitalario marítimo, disponible gracias a la colaboración de Estados Unidos.

El ministro también reafirmó su compromiso con la reducción de la anemia, una de las grandes prioridades que ha planteado para su gestión debido a los altos indicadores señalados durante su presentación ante la Comisión de Salud.

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