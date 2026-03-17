Mininter aprobó características de pistolas eléctricas y gas pimienta para serenazgo

El Ministerio del Interior (MININTER) oficializó una normativa que establece las características y especificaciones de los medios de defensa que podrán utilizar los equipos de serenazgo municipal en todo el Perú, con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana y garantizar una actuación más ordenada, uniforme y responsable de estos agentes en las calles.

La medida fue adoptada mediante la Resolución Ministerial N.° 0323‑2026‑IN, publicada en una edición extraordinaria del boletín de Normas Legales del Diario El Peruano, y fue firmada por el ministro del Interior, Hugo Begazo.

Según el documento, esta normativa contempla seis medios de defensa que podrán emplearse por el personal de serenazgo: grilletes de seguridad, escudos, bastones tonfa, aerosoles de pimienta, chalecos antibalas y pistolas eléctricas o de electrochoque. Estas herramientas fueron seleccionadas por ser consideradas no letales, como parte de una estrategia para prevenir y disuadir delitos o faltas, siempre con el respeto a los derechos fundamentales de las personas.

El Mininter explicó que estas especificaciones servirán como base para los procesos de adquisición e implementación que realicen las municipalidades, buscando uniformar la dotación y uso de estos equipos en los diferentes distritos del país.

La normativa también señala que será responsabilidad del propio Ministerio del Interior promover la difusión y capacitación sobre el uso adecuado de estos medios de defensa, para garantizar una implementación correcta y segura en los municipios que adopten estas medidas.

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