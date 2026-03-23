Junta de Fiscales Supremos elegirá al nuevo fiscal de la Nación este lunes 23 de marzo

La Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público elegirá este lunes 23 de marzo al nuevo fiscal de la Nación, quien ejercerá funciones por un periodo de tres años, con la posibilidad de ser reelegido por dos años adicionales. El proceso se realiza tras la confirmación de la destitución de Delia Espinoza por parte de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), lo que dejó vacante el cargo en la máxima instancia del Ministerio Público.

Actualmente, la Fiscalía de la Nación es ejercida de forma interina por Tomás Gálvez, quien asumió el cargo el 22 de septiembre de 2025 tras la suspensión de la anterior titular. Durante su gestión provisional, impulsó medidas que generaron debate en el ámbito jurídico y político, entre ellas la desactivación de cuatro equipos especiales, incluido el equipo Lava Jato, encargado de investigar los casos de corrupción vinculados a la constructora brasileña Odebrecht. Asimismo, promovió la elaboración de un proyecto de nueva Ley Orgánica del Ministerio Público.

En el proceso de elección, diversos fiscales supremos figuran como posibles candidatos. El propio Gálvez se encuentra entre ellos, pese a haber sido señalado por su presunta implicancia en el caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”, considerado uno de los mayores escándalos de corrupción judicial en el país. Las denuncias en su contra fueron archivadas por el Congreso, al igual que los señalamientos que lo vinculaban con la presunta organización “Los Gánsteres de la Política”.

FISCALES EN CARRERA

Otra postulante es Patricia Benavides, quien ya ejerció como fiscal de la Nación, pero fue destituida tras ser acusada de interferir en una investigación contra su hermana, la jueza Enma Benavides Vargas. Además, estuvo involucrada en el caso Valkiria en 2023, donde fue señalada como presunta líder de una organización criminal al interior del Ministerio Público. Benavides busca ahora retornar al cargo.

También figura Juan Villena, exfiscal de la Nación interino, quien enfrentó una denuncia constitucional promovida por los congresistas Fernando Rospigliosi, José Cueto y Alfredo Azurín por no acatar la Ley N.º 32130, que devuelve la investigación preliminar a la Policía Nacional del Perú. No obstante, la acusación no prosperó al no alcanzar los votos necesarios en el Congreso.

Por su parte, Zoraida Ávalos, quien también ejerció como fiscal de la Nación, integra la lista de posibles candidatas. Al igual que Villena, fue denunciada por el mismo caso, aunque no se concretó una eventual inhabilitación en su contra. Ávalos tiene previsto jubilarse en 2027.

Finalmente, se encuentra Luis Arce, fiscal supremo vinculado también al caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”. Fue investigado por presunto enriquecimiento ilícito; sin embargo, no llegó a ser juzgado luego de que el Poder Judicial declarara fundada una cuestión previa y, posteriormente, el Congreso archivara la denuncia.

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