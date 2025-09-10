Ministra de la Mujer exige investigación por “uso” de trabajadoras municipales como porristas

La ministra de la Mujer, Ana Peña, se pronunció por la denuncia de Punto Final sobre la utilización de trabajadoras de la Municipalidad de Comas como porristas del alcalde de ese distrito, Ulises Villegas. Al respecto, señaló que todos los funcionarios públicos deben ser respetuosos de la dignidad de las personas y que el caso tiene que ser investigado, además de sancionado, de ser necesario.

“Todos los ciudadanos y especialmente los funcionarios públicos debemos ser un ejemplo del respeto a la dignidad de las personas, a las mujeres también. Y salvo que se demuestre que el servicio contratado esté vinculado a algún tipo de animación, esto es un hecho que se debe investigar y que se debe aplicar todo el peso de la ley”, remarcó.

Añadió que “no debemos normalizar ni tolerar algunas actitudes o situaciones que por mucho tiempo han pasado como anecdóticas”.

Pocas horas después, desde la cuenta oficial en redes sociales del Ministerio de la Mujer, se insistió que se debe respetar la dignidad y derechos de las mujeres y que lo denunciado por Punto Final “debe ser investigado y, de demostrarse, sancionado”.

El mensaje del Ministerio de la Mujer concluye con un categórico “no toleraremos conductas que atenten contra la dignidad y autonomía profesional de las mujeres“.

