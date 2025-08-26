Ministra Fanny Montellanos respalda cambios en el gabinete: “No existe cálculo político”

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Fanny Montellanos, descartó este lunes que detrás de los recientes cambios en el gabinete ministerial exista algún tipo de cálculo político. Sus declaraciones se dieron durante una actividad por el Día Nacional del Adulto Mayor, realizada en Breña.

Consultada por la situación del actual ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, Montellanos señaló que las decisiones dentro del Consejo de Ministros se toman de manera colectiva y buscan garantizar los derechos de todos los ciudadanos. En esa línea, pidió dejar trabajar al titular de Justicia y resaltó que sus colegas de gabinete han destacado sus cualidades y capacidades.

“Todos estamos trabajando 24/7, con integridad, con transparencia, buscando la convocatoria de todos los actores, incluso de la población”, sostuvo la ministra. Asimismo, indicó que el Ministerio de Justicia viene impulsando mejoras al sistema de administración de justicia, en paralelo al debate de diversas iniciativas legislativas en el Congreso.

RESPONDE A CRÍTICAS DEL CONGRESO

Respecto a las críticas desde el Parlamento por los nuevos nombramientos, Montellanos insistió en que no existe cálculo político en las decisiones del Ejecutivo. Además, afirmó que el mensaje de la presidenta Dina Boluarte y el discurso del premier Eduardo Arana reflejan un compromiso con la confianza y la gobernabilidad.

La titular del Midis también confirmó que el jefe del Gabinete Ministerial acudirá al Congreso si es convocado. Recordó que la moción de invitación presentada por el congresista Edward Málaga será evaluada por el pleno. “Todos somos respetuosos. Cada vez que nos llamen al Congreso, ahí vamos a estar”, expresó.

Durante su visita a Breña, Montellanos manifestó su satisfacción por regresar al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, sector en el que ya había trabajado como viceministra y jefa del gabinete de asesores. Aseguró que su retorno busca fortalecer la implementación de políticas sociales a favor de los sectores más vulnerables del país.

