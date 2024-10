Ministro de Defensa «lloró» al ver a la congresista María Agüero porque le recordó a su madre | VIDEO

Una situación particular se registró en la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República. El ministro de Defensa, Walter Astudillo, se presentó ante este grupo de trabajo liderado por la congresista Lady Camones (Alianza para el Progreso) para sustentar el presupuesto de su sector para el año fiscal 2025.

Tras la exposición de la cuestionada legisladora María Agüero (Perú Libre), el titular del Mindef tomó la palabra visiblemente emocionado para lanzar una singular frase que sorprendió a los demás integrantes de la comisión.

«Respecto a la preocupación de la congresista María Agüero. Usted me dijo que es padre de familia y tienes hijos. La verdad le digo que cuando la veo usted me ha hecho…tomó aire, me ha hecho recordar a mi madre», señaló el ministro Walter Astudillo.

Asesores del encargado del sector Defensa se acercaron para darle un vaso con agua y que la sesión en la Comisión de Presupuesto continúe con normalidad.