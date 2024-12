Ministro de Salud sobre presidenta Dina Boluarte: «Nunca dejó de ejercer funciones»

El ministro de Salud, César Vásquez, negó tener conocimiento sobre alguna intervención o cirugía estética a la que se haya sometido la presidenta Dina Boluarte a mediados del 2023, tal como lo afirmó el exjefe del Gabinete, Alberto Otárola. Aseguró que la jefa de Estado nunca dejó de ejercer funciones durante ese periodo.

“No me consta que se haya operado, lo que sí me consta es que la presidenta nunca dejó de ejercer sus funciones», dijo el titular del Minsa. Precisó que desde que juró en el cargo el 19 de junio del 2023 no fue notificado sobre la intervención quirúrgica a la que se sometió la mandataria.

«No he visto ni se me informó de alguna cirugía», expresó el ministro cuando fue consultado al respecto. Sus declaraciones se dan en medio de especulaciones sobre el estado de salud de la mandataria, quien no ha confirmado ni desmentido la información públicamente.

Además, señaló que la presidenta Boluarte estuvo en coordinación permanente con su gabinete de ministros. «A mí no me consta, no tengo la certeza que la presidenta se haya operado. No he visto ni he sido informado de alguna cirugía durante la época de su ejercicio profesional como presidenta cuando yo estaba como ministro”, manifestó.

¿Se busca vacar a la presidenta?

Para César Vásquez, existe un sector del Congreso que busca la vacancia de Dina Boluarte argumentando que no se les notificó sobre esta ausencia que habría ocurrido durante su intervención quirúrgica y su postoperatorio.

“Para mí aquí hay un grupo de gente vacadora que están permanentemente buscando desestabilizar al país y buscan estas razones que creo que son jaladas de los pelos y están subestimando la inteligencia de los peruanos”, concluyó.