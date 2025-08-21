Ministro del Interior sobre nuevo lote de chalecos antibalas para la Policía Nacional: “Podrían llegar en 2026”

En conferencia de prensa tras la sesión del Consejo de Ministros, Carlos Malaver, ministro del Interior, anunció que la nueva adquisición de un lote de chalecos antibalas para la Policía Nacional del Perú, estaría llegando en enero de 2026, salvo alguna particularidad.

Malaver comunicó que, en cumplimiento a la disposición del Congreso dirigida por el congresista Alfredo Azurín acerca del mal estado de los implementos policiales, se presentó la Comisión Multisectorial de Seguridad Ciudadana y se brindaron respuestas con relación a la compra de chalecos.

“De acuerdo a la línea de tiempo, los chalecos podrían llegar en enero de 2026”, afirmó el titular del Ministerio del Interior, precisando que próximamente se va a estar lanzando la convocatoria. Asimismo, cumplió con mencionar que hay que comprender el marco normativo que, de alguna manera, recibe cualquier tipo de impugnación que posteriormente tenga que ser subsanada y resulte en un retraso.

Finalmente, aprovechó en informar que la donación de 4 mil chalecos antibalas por parte del gobierno de China, en coordinaciones con la embajada en Perú, estaría llegando para fines de septiembre de este año.

