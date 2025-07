Ministro Jorge Montero sobre chat con mineros informales: “Es un grupo técnico, yo ya no intervengo”

En medio de la creciente tensión por las protestas de la minería informal, una revelación sacude la escena política: el actual ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero, fue parte activa de un chat grupal de WhatsApp donde interactuaba con dirigentes del sector informal, algunos de ellos investigados por delitos como contaminación ambiental y crimen organizado. El contenido del grupo fue revelado por la Unidad de Investigación de Latina Noticias.

RESPUESTA DEL MINISTRO

Montero confirmó que sí fue parte del grupo denominado MAPE, integrado por más de 170 personas. “El chat preexiste a mi participación. Me vinculé, me parece, en junio o julio del año pasado. Es un chat muy técnico, de gran calidad, con gente que sabe mucho sobre la pequeña minería”, explicó. Justificó su presencia afirmando que lo hizo en su calidad de catedrático universitario para mantenerse actualizado y nutrir sus clases.

El grupo de WhatsApp MAPE —siglas de Minería Artesanal y en Pequeña Escala— incluye a personajes como Juan Baldeón Ríos, exasesor de la Federación Minera de Madre de Dios; Víctor Taype, con REINFO anulado; Adolfo Valverde, investigado por crimen organizado; y otros dirigentes que figuran en listas de sanciones ambientales. El número de Montero en el grupo fue verificado por el equipo de investigación.

APOYA AL REINFO

En uno de los mensajes difundidos, Montero aparecía como defensor del REINFO, el Registro Integral de Formalización Minera, clave en la actual disputa con los mineros. “Salimos a advertir sobre los graves riesgos si se deroga el REINFO sin tener una norma consensuada y reglamentada que lo reemplace”, escribió el entonces participante del grupo, semanas antes de asumir el cargo ministerial.

Consultado sobre este mensaje, Montero no lo negó. “Eso es absolutamente correcto”, afirmó. “Por eso es que nosotros, en obediencia de la ley 32213, pudimos haber dejado sin efecto el proceso de formalización el 30 de julio, pero entendimos que era necesario culminarlo el 31 de diciembre, eso sí, con condiciones. Es obvio que había que condicionar esto”.

Sobre su presencia en el chat una vez asumido el cargo, Montero fue enfático: “Cuando me designan como titular de la cartera de Energía y Minas, ya no participé más en ese chat. No dije nada más, simplemente agradecí las felicitaciones y ahí quedó mi participación”, agregó en una entrevista con RPP.

Latina intentó obtener un nuevo descargo del ministro tras su salida de RPP, pero este se retiró sin dar más declaraciones.