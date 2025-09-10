Ministro Maurate sobre retiro de fondos: “La gente poco a poco ha ido consumiendo sus pensiones, eso no es bueno”

El ministro de Trabajo, Daniel Maurate, se pronunció sobre el retiro de fondos de pensiones en el Perú. Señaló que en su sector existe preocupación por esta medida, pues advirtió que muchos ciudadanos suelen gastar rápidamente sus ahorros sin prever su seguridad futura.

En declaraciones para medios de comunicación, el titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), sostuvo que una política de retiro de pensiones “buena o sana” en el Perú es la fortalece la protección social.

“Estoy seguro que la población va a comprender, lo que pasa es que hubo una permanente costumbre de que la gente poco a poco se ha ido consumiendo sus pensiones, su CTS y yo creo que eso no es bueno, pensando en el mediano plazo y sobre todo pensando cuando las personas estén viejitas, necesitan tener una pensión“, dijo a la prensa.

PLANTEAN FORTALECER LA PROTECCIÓN SOCIAL

Maurate señaló que el Gobierno de Dina Boluarte busca reforzar los mecanismos de protección social, con el propósito de que, al momento de jubilarse, los peruanos cuenten con una pensión y “no pasen a pobre o pobre extremo”.

En esa línea, indicó que la meta es que quienes concluyan su vida laboral cuenten con una pensión propia y no dependan de programas como Pensión 65 u otros, financiados con los impuestos de todos los peruanos.

“POLÍTICA SANA”

Maurate explicó que se evalúa implementar un aporte a la protección social que permita a los peruanos, en caso de quedar desempleados, acceder a su CTS para cubrir sus gastos durante ese periodo, lo que calificó como una “política sana”.

Asimismo, el ministro de Trabajo expresó su confianza en que la ciudadanía comprenderá esta propuesta vinculada al sistema de pensiones. Recordó que, por años, se ha mantenido la práctica de retirar íntegramente los fondos, una decisión que —advirtió— no favorece a los propios trabajadores, pues implica no prever su futuro.

VIDEO RECOMENDADO