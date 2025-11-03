MML responde tras reportaje de Punto Final sobre millonaria donación para ciclovías

Punto Final reveló que un convenio de 44 millones de euros, firmado en 2021 entre Alemania y Perú para construir ciclovías, casi no ha avanzado. A tres años del acuerdo, solo se ha ejecutado una quinta parte del presupuesto en Lima y nada en las regiones. El periodista alemán Philippe Fischer, quien visitó el país, reveló el estancamiento y la indignación que el caso generó en Alemania.

Tras la emisión del reportaje, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) emitió un comunicado en el que explicó que, debido a demoras de la gestión anterior, “la donación fue aceptada en septiembre del 2022” y que la “actual administración logró ampliar la vigencia del convenio hasta el 2026, asegurando la continuidad del proyecto”.

Asimismo, menciona que la actual gestión “adjudicó la primera ciclovía en el Cercado de Lima en marzo del 2023”, sin embargo, “de los 40 proyectos iniciales, varios fueron cancelados al no cumplir con los criterios de continuidad y seguridad” exigidos por KFW, banco alemán que otorgó la donación.

También mencionó que “la MML es responsable de la planificación y ejecución de la red principal de ciclovías en toda la provincia”, pero que “las municipalidades distritales son competentes en la administración de la red dentro de sus jurisdicciones”.

Finalmente, la administración, hoy liderada por el alcalde interino Renzo Reggiaro, “continuará o reforzará la coordinación con los municipios distritales y seguirá trabajando con el banco KFW para un desarrollo sostenible”

Puedes ver el reportaje de Punto Final, titulado ‘Ciclovías: ¿qué hicieron con la donación alemana?’ aquí: