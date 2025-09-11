MML tras acusaciones del MTC sobre tren Lima-Chosica: “El ministro Sandoval es una piedra en el zapato”

La controversia sobre el estado del material rodante donado a la Municipalidad de Lima sigue siendo el centro del debate público. En entrevista con Latina, Fabricio Orozco, vocero del municipio, respondió a las acusaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), que calificó la donación de locomotoras y vagones como “en estado ruinoso”.

Según Orosco, estas afirmaciones son completamente falsas. El experto en contrataciones con el Estado explicó que el material rodante, que originalmente incluía 20 locomotoras y 93 vagones, fue sometido a un examen técnico detallado por parte de la empresa Rail Electrical Service, contratada por la Municipalidad de Lima. El informe técnico de la empresa concluyó que el 80% del material rodante se encontraba en un estado estructural adecuado para su uso. De las locomotoras, 19 fueron evaluadas como operativas, mientras que 4 de los vagones no cumplían con los estándares y no eran aptos para la operación.

“El material rodante no ha venido en estado ruinoso, eso hay que desmentirlo. Esta es una mentira más del MTC”, aseguró Orosco, quien también aclaró que, tras el informe técnico, la donación fue modificada, y la Municipalidad de Lima aceptó 19 locomotoras y 90 vagones en lugar del paquete inicial. “El estado situacional de cada componente fue debidamente documentado y entregado al MTC en julio de este año como parte del procedimiento estipulado en el acuerdo del 2023 relacionado con la APEC”, afirmó.

INVERSIÓN PARA LA HABILITACIÓN

Orosco subrayó que el proceso de habilitación del material rodante, que involucra ajustes técnicos y mecánicos para garantizar su correcto funcionamiento, es completamente normal y necesario para este tipo de donaciones. El valor de la donación asciende a 800 millones de soles, por lo que la habilitación de las locomotoras diésel-eléctricas, que no contaminan como se había señalado anteriormente, podría llevarse a cabo en un plazo de seis meses. Además, remarcó que la línea de tren Chosica-Lima ya cuenta con la infraestructura básica para poner en operación el servicio de pasajeros.

“La evaluación técnica estableció que estos trenes, con la habilitación adecuada, serían operativos en un periodo de seis meses”, destacó Orosco, precisando que el servicio propuesto se centraría en un tramo puntual entre Chosica y Lima durante las horas punta, utilizando una línea de ferrocarril que ya opera con trenes de carga.

COMPLICACIONES CON EL MTC

Las tensiones entre la Municipalidad de Lima y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones han aumentado tras la intervención del ministerio en el proceso de puesta en marcha de este proyecto. Según Orosco, el MTC presentó un cronograma extremadamente largo para la habilitación de los trenes, estimando entre 39 y 51 meses para completar el proceso. Esta propuesta no admitía espacio para la negociación y fue rechazada por la Municipalidad.

“Lo sorprendente es el cambio de criterio del MTC, lo que está haciendo es entorpecer la puesta en marcha del material rodante”, expresó Orosco. En su opinión, el titular del MTC no ha mostrado la disposición política ni técnica para apoyar este proyecto que podría mejorar el transporte público en la capital.

PASOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN

La Municipalidad de Lima ha propuesto una serie de medidas para asegurar la viabilidad de la operación de estos trenes, incluida la construcción de muros de protección y tranqueras en puntos clave de la ruta, lo cual sería una inversión de aproximadamente 2 millones de dólares. “Estos muros y tranqueras son sencillos de implementar, y con ello se lograría la operación totalmente factible”, aseguró Orosco.

Además, la Municipalidad ha solicitado una mesa técnica con los ministros correspondientes para discutir cómo avanzar con la habilitación de estos trenes. Orosco indicó que el alcalde de Lima ha solicitado formalmente al presidente del Congreso la intervención para que se lleve a cabo una reunión con las autoridades para resolver la situación de forma efectiva.

Respecto a las preocupaciones sobre la disponibilidad de repuestos y el mantenimiento de los trenes, Orosco recordó que las locomotoras tienen una vida útil de entre 80 y 100 años, con posibilidad de realizar hasta dos mantenimientos importantes durante su vida operativa.

Para el vocero de la Municipalidad de Lima, el ministro de Transportes es un obstáculo para el proyecto.

“El ministro es una piedra en el zapato para el país, por el riesgo de poner a alguien que no conoce el sector. Este es un error mas de la presidenta”, denunció refiriéndose a lo que considera una falta de entendimiento sobre las necesidades del sistema ferroviario nacional.

La Municipalidad de Lima se mantiene firme en su postura, señalando que el material rodante donado es una oportunidad para mejorar el transporte público en la ciudad y que el proyecto debe seguir adelante sin más retrasos.

