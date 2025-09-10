Tren Lima-Chosica: Estudio contratado por la MML determinó situación crítica de locomotoras, según MTC

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó este miércoles que los vagones y locomotoras del tren Lima-Chosica presentan fallas técnicas graves. El hallazgo se desprende de un informe de la empresa Rail Electrical Service, contratada por la propia Municipalidad de Lima.

Ante la situación, el MTC anunció que remitirá la documentación a la Fiscalía, la Contraloría y el Congreso para determinar eventuales responsabilidades administrativas, civiles o penales.

INFORME REVELA MATERIAL FERROVIARIO INSERVIBLE

El estudio abarcó 20 locomotoras y 93 vagones donados por la empresa estadounidense Caltrain. Según el reporte, las unidades no cumplen los requisitos mínimos de seguridad ni de operatividad.

Los especialistas concluyeron que los trenes no pueden ser reparados y solo servirían como repuestos. Entre las fallas detectadas figuran bloqueos de motor, fugas de aceite, problemas de turbo, ausencia de ventanas y puertas. El costo de recuperación excedería los montos inicialmente previstos.

Por si fuera poco, el jefe del Gabinete de Asesores del MTC, Alberto Rojas, detalló que la Municipalidad de Lima financió el estudio con más de 100 mil dólares de fondos públicos. “Decisiones de este tipo deben basarse en evidencia técnica y no en criterios políticos”, enfatizó.

CASO SERÁ INVESTIGADO

El MTC enviará el informe al Ministerio Público, la Contraloría y el Congreso para esclarecer si existió un perjuicio económico en la compra o recepción del material rodante. “Queremos transparentar todo el proceso”, sostuvo Rojas.

En paralelo, este viernes se reanudará la mesa técnica convocada por el ministro de Transportes para evaluar opciones que permitan mantener la viabilidad del proyecto sin afectar a los usuarios.

Cabe recordar que el tren Lima-Chosica fue promovido por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien pidió al Congreso mediar ante el Ejecutivo para destrabar la obra. Solicitó un decreto de urgencia, una adenda contractual con Ferrovías Central Andino y la firma de un convenio entre el MTC y la MML.

Asimismo, planteó medidas de seguridad como muros en los cruces ferroviarios.

VIDEO RECOMENDADO