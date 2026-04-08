Municipalidad de Lima prohíbe concentraciones en centro tras cierre de campaña de Ricardo Belmont

Tras el cierre de campaña de Ricardo Belmont, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) informó mediante un comunicado que se prohibirá marchas, manifestaciones o concentraciones públicas políticas en el Centro Histórico de la capital.

Según la comuna limense, la decisión se basa en el Acuerdo de Concejo N° 026-2023 y el Decreto Supremo N° 003-2021-IN, que establecen la prohibición de marchas, manifestaciones y concentraciones públicas y políticas que pongan en riesgo la seguridad o salud pública. El primero fue publicado por la gestión de Rafael López Aliaga en medio de protestas sociales.

“Invocamos a la ciudadanía a tomar conciencia y cuidar este espacio que nos representa a todos. Proteger el Centro Histórico es proteger nuestra historia”, dice el comunicado.

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