Nuevo director del Liceo Naval Almirante Guise: Minedu nombró a Luis Alemán Nakamine

El Gobierno confirmó a Luis Antonio Alemán Nakamine como nuevo director del Liceo Naval Almirante Guise, luego de conocerse el caso de presunta agresión sexual contra un menor en el centro educativo. El funcionario, actual viceministro de Gestión Institucional del Ministerio de Educación (Minedu), asumirá temporalmente la conducción del colegio.

La medida se produce después de que el Gobierno anunciara el fin de la dirección a cargo de la Marina de Guerra del Perú y el traslado de la gestión de la institución al Ejecutivo. El cambio busca garantizar la continuidad del servicio educativo y avanzar con la reorganización de la gestión y gobernanza institucional del colegio.

La designación fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N.° 576-2026-MINEDU, publicada en el diario oficial El Peruano. De acuerdo con la norma, Aleman Nakamine ejercerá el cargo de manera temporal mientras el Minedu aprueba los lineamientos y procedimientos para implementar el mecanismo de designación del director responsable de la institución educativa.

REORGANIZACIÓN DEL LICEO

El encargo se enmarca en el decreto supremo que declaró la reorganización extraordinaria y temporal de la gestión educativa y gobernanza institucional del Liceo Naval Almirante Guise. Este proceso se mantendrá hasta el 31 de diciembre de 2027.

La resolución ministerial establece que la designación temporal tiene como finalidad asegurar la continuidad del servicio educativo y la ejecución de las acciones previstas para reorganizar la gestión y la gobernanza del centro de estudios.

Aleman Nakamine ocupa actualmente el cargo de viceministro de Gestión Institucional del Minedu. Antes de desempeñarse en esta función, trabajó en diversas entidades públicas, entre ellas el Archivo General de la Nación, el Congreso de la República, la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Defensa.

El nuevo director también registra experiencia laboral en las universidades Inca Garcilaso de la Vega y San Martín de Porres.

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