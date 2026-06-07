ONPE cierra las mesas de votación en el país tras finalización de los comicios en segunda vuelta

El jefe de la ONPE, Fernando Pachas Serrano, anunció que se acaban de cerrar las mesas de votación en el país tras pasadas las cinco de la tarde, hora en que finalizó los comicios presidenciales en segunda vuelta. Aún faltaría cerrar las mesas en países como México, El Salvador, Costa Rica y ciertas ciudades al oeste de Estados Unidos.

Pachas indicó que aún falta realizar el escrutinio de votos de verificación, tarea que se realizará en conjunto con otros organismos electorales y autoridades; luego se procederá al lacrado del material electoral y enviado para su conteo que se podrá observar por la página web oficial de la ONPE.

“No hemos cometido fraude en ningún momento y en ninguna elección. ONPE siempre ha trabajado de manera transparente y confiable, abriendo siempre las puertas a procesos electorales que contienen cada una de las etapas”, declaró Pachas.

En ese sentido, también informó que se dará un último mensaje del 7 de junio a las 9.30 p. m.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7