ONPE oficializa salida de José Samamé y nombra a su reemplazo

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha nombrado como nuevo titular de la Gerencia de Gestión Electoral a Gustavo García Hidalgo, en medio de las investigaciones por la crisis generada tras el retraso en la entrega del material electoral.

Luego de aceptar la renuncia presentada del exfuncionario de la ONPE, José Samamé Blas, el mismo día de los comicios por la demora en la distribución del material electoral en 13 centros de votación de Lima, el organismo designó a Gustavo García Hidalgo como nuevo gerente de Gestión Electoral, el mismo que asumirá funciones desde el 17 de abril.

Esta medida fue oficializada mediante la Resolución Jefatural N.° 000062-2026-JN/ONPE, firmada por el jefe de la ONPE, Piero Corvetto Salinas.

CRISIS DURANTE LA JORNADA ELECTORAL DEL 12 DE ABRIL

Cabe recordar que la salida de Samamé se vio marcada por el polémico retraso en la entrega del material electoral que ocasionó que más de 50 mil peruanos tuvieran que acudir a sufragar en una jornada extraordinaria el 13 de abril. La ONPE responsabilizó a la empresa Servicios Generales Galaga SAC; sin embargo, el exfuncionario renunció el mismo día de las Elecciones Generales y fue detenido en flagrancia por 48 horas, tiempo en el que brindó su declaración a las autoridades por este caso.

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