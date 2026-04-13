ONPE pide disculpas por deficiencias en elección general y se someten a investigaciones

Durante el proceso de votación que los peruanos han cumplido para elegir a sus nuevas autoridades en las Elecciones Generales 2026, se han presentado varias denuncias por falta de material electoral en distintos centros de sufragio. Debido a ello, se han abierto investigaciones (e incluso un arresto) a algunos funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

En ese contexto, la institución ha publicado un comunicado por su cuenta oficial de la plataforma de X (antes Twitter) donde piden disculpas a la ciudadanía y reafirman su compromiso para contribuir con las investigaciones iniciadas por diversos organos del Estado.

“Siendo servidores públicos sujetos a la fiscalización ciudadana, hemos expresado y demostrado siempre nuestra voluntad de contribuir con todas las investigaciones a las que sean sometidos nuestros funcionarios”, indica la ONPE.

Por otro lado, también indican que actualmente las votaciones efectuadas de manera extraordinaria el 13 de abril ya han sido cerradas. Cuentan que ellos presentaron esta propuesta de una pequeña pero excepcional jornada electoral al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), con el fin de no vulnerar el derecho al voto a más de 63 mil peruanos afectados.

“La ONPE es consciente de que una de nuestras responsabilidades es asegurar que todas las mesas de sufragio cuenten con material electoral, de manera adecuada y oportuna, y que la demora en el cumplimiento de esta tarea en ciertas zonas de Lima Metropolitana afectó el ejercicio del derecho a sufragio”, narra el organismo electoral en su comunicado.

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