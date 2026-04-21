ONPE reporta más de 40 mesas con actas siniestradas o extraviadas en distritos de Lima

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que, durante la etapa de procesamiento de resultados de las Elecciones Generales 2026, se detectaron actas correspondientes a 41 mesas de sufragio de distintos distritos de Lima Metropolitana que fueron reportadas como siniestradas o extraviadas. Medios locales reportaron que estos casos fueron derivados a los Jurados Electorales Especiales (JEE) para su evaluación, en aplicación de la normativa electoral vigente.

De acuerdo con el reporte, las incidencias obedecen a diversas causas y no a un único patrón. Entre los principales motivos figuran fallas en el Sistema de Tratamiento Automatizado de Escrutinio (STAE), errores operativos, daños o pérdida de dispositivos USB y problemas que impidieron integrar la información al sistema oficial de cómputo.

Los distritos de Lima Metropolitana donde se han identificado estas irregularidades son Magdalena del Mar, Jesús María, Ate, La Victoria, Ancón, La Molina, Lima Cercado, Puente Piedra y San Miguel. Según los reportes difundidos, Magdalena del Mar concentra el mayor número de incidencias.

¿QUÉ ES UN ACTA SINIESTRADA O EXTRAVIADA?

Para entender el alcance de este reporte, es importante distinguir ambos conceptos en el marco del procesamiento electoral. El reglamento de la ONPE establece disposiciones específicas para el tratamiento de las actas electorales durante el cómputo de resultados, mientras que los JEE intervienen cuando corresponde emitir pronunciamiento sobre documentación con incidencias.

Un acta extraviada es aquella que no llega a la ODPE o no puede ser incorporada al sistema por pérdida del material o de su soporte. En tanto, el término acta siniestrada suele emplearse para aquellos casos en los que el material electoral resulta inutilizable por daño físico, falla técnica u otra incidencia que impide su procesamiento regular. En esta elección, varios de esos casos han sido asociados a USB dañados, información ilegible o problemas en el sistema STAE.

La ONPE ha precisado que estas incidencias responden a problemas logísticos, técnicos y operativos, y no implican por sí mismas una alteración de la voluntad popular. Por ello, cada expediente debe ser evaluado por el JEE correspondiente, que determinará si existe respaldo suficiente para incorporar los resultados de la mesa o si, en ausencia total de sustento, corresponde adoptar otra decisión conforme a ley.

El proceso de revisión continúa bajo supervisión de los organismos electorales, con el objetivo de garantizar la legalidad y transparencia del escrutinio final.

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