Javier Rabanal deja Universitario: club oficializa su salida y nombra reemplazo temporal

El Club Universitario de Deportes esta mañana confirmó, mediante un comunicado oficial, el fin del ciclo de Javier Rabanal como director técnico del primer equipo.

Tras una reunión clave entre la Administración del club y el estratega, ambas partes acordaron cerrar el vínculo laboral que los unía. Aunque el comunicado no profundiza en los motivos específicos de la salida, la institución aprovechó para expresar su gratitud hacia Rabanal y su comando técnico por el profesionalismo mostrado durante su permanencia en el cuadro crema.

“Agradecemos a Javier Rabanal y a su comando técnico… les deseamos éxitos en sus próximos desafíos personales y profesionales”, se lee en el comunicado.

Jorge Araujo toma el mando interino

Asimismo, se comunicó que Jorge Araujo asumirá la conducción del plantel principal de manera interina a partir de hoy, martes 21 de abril.

Araujo será el encargado de dirigir los entrenamientos y los encuentros inmediatos mientras la gerencia deportiva agiliza la búsqueda del sucesor definitivo.