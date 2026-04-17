ONPE responde por actas pérdidas en SJL: “Se presenta en todas las elecciones”

Durante la tarde de este viernes 15 de abril, la Policía Nacional del Perú (PNP) recibió una denuncia del extravío de 8 actas electorales que corresponden a dos mesas de sufragio de un centro de votación ubicado en San Juan de Lurigancho.

Según indica la parte policial, las actas contemplaban los votos al senado nacional y que posteriormente fueron entregados a conformidad, pero que posteriormente no fueron ubicados durante la verificación de los paquetes electorales.

En este contexto, en una conferencia de prensa dada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el organismo alegó que es un tipo de situación lamentable pero que suele suceder en varios procesos electorales.

“Nosotros tenemos información del personal de la ODPE en el caso de San Juan de Lurigancho que son dos mesas, dos mesas que han sido reportadas como extraviadas (…). Este tipo de casos, que son lamentables, obviamente, se dan en casi todos los procesos de elección“, declaró Katiuska Valencia.

La declaración de la ONPE tras las denuncias y pruebas por irregularidades se dan luego de que el jefe del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, declarase ante el Congreso que si conocía de antemano los posibles retrasos, además de responder otras interrogantes.

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