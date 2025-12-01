Óscar Acuña: Fiscalía solicitó 18 meses de prisión preventiva en su contra

El Ministerio Público solicitó al Poder Judicial ordenar 18 meses de prisión preventiva contra Óscar Acuña, hermano de César Acuña, líder de Alianza para el Progreso, en el marco de la investigación vinculada al ‘Caso Qali Warma – Frigoinca’, denunciado por Punto Final.

El requerimiento, presentado el 25 de noviembre por la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Corrupción de Funcionarios – Noveno Despacho Transitorio, incluye imputaciones por organización criminal y cohecho pasivo impropio en perjuicio del Estado.

La solicitud abarca también a Aníbal Morillo y Milton Broca, incorporados en la misma investigación preparatoria.

El pedido fiscal fue elevado al Trigésimo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción y Crimen Organizado de Lima, órgano que programó audiencias virtuales para los días 27 y 28 de noviembre, así como el 1 y 3 de diciembre, con la presencia de todas las partes procesales.

INVESTIGACIÓN DEL CASO FRIGOINCA QUE ALCANZA A ÓSCAR ACUÑA

La Unidad de Investigación (UDI) de Latina Noticias reveló que la red de corrupción de Frigoinca también operó desde el Gobierno Regional de La Libertad, involucrando al entorno más cercano de César Acuña y a su propio hermano.

Documentos y testimonios revelaron cómo la red de corrupción de Frigoinca, la empresa fabricante de las conservas Don Simón, también operó dentro del gobierno regional de Acuña. Según un colaborador eficaz de la Fiscalía, Óscar Acuña Peralta, hermano del excandidato presidencial, recibió decenas de miles de soles de la empresa para favorecer sus operaciones en la región.

LOS PAGOS DE FRIGOINCA AL HERMANO DE ACUÑA

Entre septiembre y diciembre de 2023, Frigoinca habría concretado varias entregas de dinero a favor de Óscar Acuña: depósitos de 5,000, 7,000, 30,000, 20,000 y 15,000 soles, sumando 77,000 soles. El colaborador eficaz detalló que los montos fueron transferidos a una cuenta del Banco de Crédito del Perú a nombre del propio Óscar Acuña, información que fue verificada por la UDI.

Consultado sobre estas transferencias, Óscar Acuña reconoció la reunión con el fundador de Frigoinca, Nilo Burga, y admitió que recibió dinero, aunque aseguró que se trató de “un préstamo” que ya habría devuelto. “Yo lo llamé, que me haga un préstamo para pagar mi personal. Pueden ser uno o dos depósitos, pero yo lo he devuelto”, dijo el hermano del líder de APP.

Según el colaborador, Nilo Burga buscaba apoyo para contactar a Aníbal Morillo Arqueros, gerente regional de Salud y funcionario de confianza de César Acuña, cuya oficina debía fiscalizar las condiciones sanitarias de Frigoinca.

VIDEO RECOMENDADO