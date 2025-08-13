Patricia Benavides: Delia Espinoza decidirá su despacho tras la negativa al JNE

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, tendrá la decisión final sobre el despacho que ocupará Patricia Benavides, reincorporada como fiscal suprema por acuerdo unánime de la Junta de Fiscales Supremos (JFS).

La propuesta inicial de Espinoza fue designar a Benavides como representante del Ministerio Público ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a fin de evitar su participación en fiscalías con investigaciones abiertas en su contra. Sin embargo, la iniciativa no prosperó: la votación en la JFS terminó 5 a 1 en contra. Entre los argumentos para rechazarla se incluyó que la actual representante ante el JNE, Martha Maisch, fue nombrada en diciembre de 2023 por un periodo de cuatro años que concluye en 2027, y que no se cumplen las causales legales para su reemplazo, según la Ley Orgánica del organismo electoral.

La sesión extraordinaria de la JFS se realizó con la presencia de Benavides, quien llegó acompañada de su abogado y fue recibida por manifestantes a favor y en contra. Tras aprobar su reincorporación, los magistrados pidieron a la fiscal de la Nación que defina el nuevo despacho de su antecesora.

Se espera que la cabeza del Ministerio Público defina el futuro de Patricia Benavides dentro de la institución, pues ella tiene la facultad de reacomodar el total de los despachos y cambiar a sus titulares si es necesario.