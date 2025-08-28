Patricia Benavides presenta denuncia constitucional contra Delia Espinoza y pide inhabilitarla

La fiscal suprema Patricia Benavides presentó una denuncia constitucional ante el Congreso contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por presuntos delitos de abuso de autoridad y prevaricato, además de infracciones constitucionales.

El documento, elaborado por su abogado Juan Peña Flores, sostiene que Espinoza se negó a acatar la resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que ordenó la restitución de Benavides como fiscal suprema tras el fin de su suspensión.

La defensa argumenta que esta negativa constituye abuso de autoridad y prevaricato, además de un desacato a un mandato expreso de la JNJ.

PEDIDO DE INHABILITACIÓN

El abogado de Benavides solicitó al Congreso que tramite el caso de inmediato y que el Poder Judicial disponga la inhabilitación de Espinoza por 10 años para ejercer cualquier cargo público.

En la denuncia, se cuestiona además que Espinoza haya calificado el retorno de Benavides como un “proceder denigrante”, lo que la defensa considera un acto “humillante, discriminatorio y denigrante”.

Cabe recordar que, semanas atrás, la JNJ resolvió a favor de Benavides y ordenó su reincorporación. Sin embargo, la Fiscal de la Nación no acató la disposición, lo que generó una crisis interna en el Ministerio Público.

La defensa de Benavides insiste en que se imponga una “sanción ejemplar” contra Espinoza por el desacato y la conducta atribuida.

