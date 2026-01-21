Patricia Juárez tras presentación de José Jerí en el Congreso: “Sus explicaciones no son convincentes”

La congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez, calificó como “no convincentes” las explicaciones brindadas por el mandatario José Jerí ante la Comisión de Fiscalización. Según la parlamentaria, el Presidente encargado ha minimizado cuestionamientos graves al intentar reducirlos a actividades de su vida privada.

Ella criticó que se intente trivializar la naturaleza de las reuniones investigadas. Aseguró que la citación al Congreso no se debe a actividades cotidianas, sino a la calidad de sus interlocutores y posibles conflictos de interés.

En ese sentido, señaló que los empresarios con los que el Presidente se reunió tendrían temas pendientes con el Estado, incluyendo una fábrica paralizada en la zona agroindustrial de Ica.

Asimismo, Patricia Juárez aseguró que las dudas sobre las posibles gestiones administrativas y los vínculos del mandatario no han sido disipadas tras la sesión.

Inestabilidad política y riesgo electoral

La congresista advirtió que las acciones del Presidente generan un clima de incertidumbre a pocos meses de las próximas elecciones. “Es lamentable que con sus hechos haya puesto en incetidumbre al país, lo que hizo genera dudas y eso no es bueno”, afirmó.

Asimismo, Patricia Juárez alertó que esta situación es aprovechada por sectores de izquierda para intentar desestabilizar el poder. “Jerí ha puesto en bandeja una situación que grupos de izquierda usan para sacar a quien esté en el cargo”, precisó.

Patricia Juárez informó que, tras finalizar la sesión, la bancada de Fuerza Popular evaluará los pasos a seguir. Entre las decisiones pendientes se encuentran:

Debate interno: Analizar si la conducta del mandatario amerita una postura colegiada de la bancada. Convocatoria al Pleno: Decidir si se solicitará una sesión extraordinaria para discutir el tema. Voto de censura: Evaluar la viabilidad de una censura dada la proximidad del cambio de gobierno.

Finalmente, la parlamentaria respaldó la investigación iniciada por la Fiscalía de la Nación, enfatizando que no se deben “apañar” conductas irregulares y que el proceso judicial debe llegar hasta las últimas consecuencias.

