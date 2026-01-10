Pdte. Jerí sobre captura de Maduro: fue necesario “romper el derecho internacional temporalmente”

El presidente José Jerí reiteró su apoyo al operativo realizado por Estados Unidos para capturar a Nicolás Maduro, ocurrido el último sábado en Caracas, y sostuvo que se trató de una medida necesaria, pese a que implicó vulnerar de manera temporal el derecho internacional.

En una entrevista concedida a la cadena CNN, el mandatario afirmó que hubo decisiones que “tenían que hacerse”, sobre todo por las implicancias que el caso tiene fuera del territorio venezolano. “Era una medida necesaria que, si bien rompe el derecho internacional temporalmente, había cosas que tenían que hacerse”, señaló.

TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA EN VENEZUELA

Jerí remarcó que debe iniciarse una transición democrática en Venezuela y enfatizó que sean los propios ciudadanos de ese país quienes elijan a sus autoridades. En ese contexto, recordó que en 2024 ya se realizó un proceso electoral cuyo ganador, según dijo, debería ocupar el cargo.

“Que sean los mismos venezolanos quienes elijan a sus autoridades. Hay un presidente electo en 2024 que debería, en principio, continuar con esa labor, pero es autonomía de los venezolanos decidir cuál es el mejor camino”, añadió.

Finalmente, el jefe de Estado advirtió que la crisis política en Venezuela no es solo un problema interno, sino continental, al señalar que el régimen que gobernó ese país ha generado una fuerte migración hacia otras naciones de la región. “La dictadura que hubo en Venezuela y que aún tiene rezagos ha provocado migración en los demás países”, concluyó.

VIDEO RECOMENDADO