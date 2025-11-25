Pedro Castillo: Congreso aprueba inhabilitar por diez años a expresidente

La Comisión Permanente del Congreso aprobó por mayoría el informe que recomienda inhabilitar por diez años al expresidente Pedro Castillo para ejercer cualquier función pública, debido a su fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

Con 13 votos a favor y 6 en contra, el grupo parlamentario dio luz verde a la acusación constitucional, la cual ahora deberá ser ratificada por el pleno del Parlamento.

Esta decisión forma parte del proceso iniciado tras las acciones del exmandatario, calificadas como un intento de quebrar el orden democrático. De confirmarse la inhabilitación en el pleno, Pedro Castillo quedará impedido de ejercer cargos públicos durante una década.

En desarrollo…