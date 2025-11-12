Pedro Castillo denunció a 100 congresistas que votaron a favor de su vacancia

El expresidente Pedro Castillo presentó una denuncia contra 100 legisladores y a la también exmandataria Dina Boluarte por su vacancia del cargo del 7 de diciembre del 2022.

Esta denuncia se formaliza mientras Pedro Castillo cumple prisión preventiva por el fallido golpe de Estado de la esa fecha. Su defensa legal acusa a los denunciados de abuso de autoridad, nombramiento ilegal de cargo y aceptación ilegal de cargo.

La acción judicial se sustenta en dos argumentos principales:

Insuficiencia de votos: Sostiene que la votación de vacancia no alcanzó el mínimo legal exigido por el Reglamento del Congreso. Requisito Regulatorio: El artículo 89-A, inciso c), requiere cuatro quintas partes del número legal de congresistas, equivalente a 104 votos .

El artículo 89-A, inciso c), requiere del número legal de congresistas, equivalente a . Votación Real: El 7 de diciembre de 2022 solo se obtuvieron 101 votos a favor de la destitución. Vulneración del Debido Proceso: Adicionalmente, el documento sostiene que a Pedro Castillo se le denegó su derecho a la defensa al no contar con asistencia legal, ni particular ni de oficio, durante el trámite de destitución.

CONTEXTO DE LA DENUNCIA

Cabe mencionar que la Fiscalía de la Nación, en junio de 2023, ya había archivado parcialmente una denuncia previa del exmandatario contra más de cien autoridades, incluyendo congresistas, por los delitos de rebelión, conspiración y abuso de autoridad, citando falta de pruebas. La actual acción legal, sin embargo, introduce el nuevo argumento de la insuficiencia de votos.

El 7 de diciembre del 2022, antes de ser destituido, Pedro Castillo anunció la disolución del Congreso, un toque de queda nacional y la reorganización del sistema de justicia, incluyendo el Tribunal Constitucional.

