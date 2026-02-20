“No cumple los requisitos legales”: abogado penalista sobre pedido de indulto de Pedro Castillo

El expresidente Pedro Castillo no podría ser indultado ni recibir una gracia presidencial en las actuales circunstancias, pese a una eventual voluntad política del presidente interino José María Balcázar, quien asumió el cargo tras la censura de José Jerí. Así lo explicó el abogado penalista James Rodríguez en declaraciones a Latina Noticias, donde precisó que el pedido presentado por la defensa de Castillo no cumpliría con los requisitos legales establecidos.

Rodríguez señaló que el indulto, aunque es una facultad exclusiva del presidente de la República, está sujeto a condiciones formales y materiales claramente definidas por la normativa vigente. “Para pedir un indulto se tiene que haber culminado todo el proceso judicial. Es decir, la persona que está solicitando el indulto tendría que tener una sentencia firme y consentida en última instancia”, indicó. En términos simples, el proceso debe estar completamente cerrado.

En el caso de Castillo, ello no ocurre. El exjefe de Estado fue sentenciado, pero su expediente aún se encuentra en trámite de apelación, lo que impide considerar que exista una resolución definitiva. Mientras el proceso continúe en curso, cualquier solicitud de indulto carecería de sustento legal.

Además, la legislación contempla que el sentenciado debe encontrarse en una situación de especial vulnerabilidad que comprometa su vida o integridad física. El indulto humanitario, por ejemplo, exige acreditar graves problemas de salud. Según el penalista, en la situación actual no se ha demostrado que Castillo cumpla con ese requisito.

GRACIA PRESIDENCIAL: ¿EL OTRO CAMINO?

Respecto a la figura de la gracia presidencial, Rodríguez explicó que también existen condiciones específicas. Este beneficio procede, principalmente, cuando el proceso judicial se ha dilatado injustificadamente por un periodo excesivo. “No es el caso del proceso del señor Castillo, que ha sido sentenciado después de tres años y medio de haber cometido los actos materia de investigación”, precisó.

