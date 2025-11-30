Percy Ipanaqué: JP pide investigación urgente por asesinato de su precandidato en Piura

Juntos por el Perú (JP) demandó que las autoridades actúen con rapidez tras el asesinato de su precandidato a la Cámara de Diputados, Percy Ipanaqué Navarro, ocurrido en Piura y atribuido a un ataque perpetrado por presuntos sicarios. La organización expresó su indignación y aseguró que no permitirá que el caso quede sin una respuesta clara por parte del Estado.

Según las primeras pesquisas, Ipanaqué —abogado y dirigente político— se desplazaba en su vehículo camino al cementerio Mapfre, en la ruta hacia el caserío Miraflores, cuando fue interceptado por dos hombres en una motocicleta. Los atacantes dispararon a corta distancia, provocando su muerte inmediata.

IPANAQUÉ ESTABA A FAVOR DE PEDRO CASTILLO

En su pronunciamiento, JP recordó que Ipanaqué había hecho públicas en las últimas semanas sus denuncias sobre lo que calificaba como “delincuencia institucional”. También había participado en protestas y mensajes en favor de la liberación del expresidente Pedro Castillo, quien recientemente recibió una condena de 11 años, 5 meses y 15 días por conspiración para la rebelión tras los hechos del 7 de diciembre de 2022.

El partido sostuvo que Ipanaqué representaba una amenaza para ciertos grupos políticos rumbo a las próximas elecciones, y que su muerte respondería a intereses que buscan mantener estructuras corruptas utilizando a la delincuencia como herramienta para intimidar y silenciar adversarios.

El presidente de la agrupación y congresista Roberto Sánchez Palomino instó a que se realice una investigación exhaustiva y sin dilaciones. En un mensaje publicado en X, afirmó que “el Perú no puede seguir viviendo bajo el miedo”, y reiteró el llamado para que este crimen no quede impune.

Me golpea profundamente la noticia del asesinato del abogado Percy Ipanaqué en Piura. Mi compañero de lucha en Juntos por el Perú, comprometido con la justicia y con las denuncias contra la corrupción. Las primeras versiones señalan que habrían actuado sicarios en este crimen.… pic.twitter.com/LF2PDSjdXw — Roberto Sánchez Palomino (@RobertoSanchP) November 28, 2025

VIDEO RECOMENDADO